МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Доллар и евро в очередной раз обновили минимальные годовые значения по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, что готовит рублю следующий год

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск снижался на 35 копеек — до 69,36 рубля, а чуть раньше опускался до минимальной годовой отметки в 69,32 рубля. Евро дешевеет на 40 копеек — до 80,50 рубля, также обновляя годовой минимум.

Январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 85 долларов за баррель.

"Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует протестировать отметку 69,5 рубля с возможным стремлением к отметке 69 рублей. Однако заметим, что технически рубль выглядит перегретым, что заставляет нас опасаться возможного возращения американской валюты выше отметки 70 рублей уже в ближайшее время", — прокомментировал Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" прогнозирует, что рано или поздно распродажи ОФЗ обязательно отразятся на курсе рубля. Он также считает, что технически пара доллар-рубль сильно перекуплена.