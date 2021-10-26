МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс евро во вторник незначительно изменяется по отношению к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Доллар и евро обновили годовые минимумы

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару растёт до 1,162 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. При этом утром евро незначительно дешевел — до 1,16 доллара.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 113,98 иены за доллар со 113,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,04%, до 93,78 пункта.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, евро, похоже, продолжит торговаться около своего текущего уровня или ниже в преддверии решения Европейского центрального банка в четверг.

Это заседание может стать важным для валютных трейдеров, которые ожидают решения регулятора в отношении сворачивания стимулирующих мер на фоне восстановления экономики.