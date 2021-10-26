МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рубль растерял часть дневного роста после обновления многомесячных максимумов, следует из данных торгов.

Рынок нефти после роста перешел в нейтральную зону. Неопределенная динамика доллара против "развивающихся валют" не дает четкого сигнала курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск снижался на 13 копеек, до 69,58 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 80,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара обновил во вторник минимум с июня 2020 года, упав до 69,21 рубля, евро — с июля прошлого года – 80,42 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ Доллар и евро обновили годовые минимумы

Российская валюта во вторник по инерции обновила многомесячный максимум к основным резервным валютам на фоне дорогой нефти и переоценок инвесторами перспектив carry trade в пользу рубля.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Однако, нефть марки Brent после роста в район 85,6 доллара за баррель немного скорректировалась, растеряв весь дневной рост. Это стало поводом для фиксации прибыли от ощутимого роста рубля в предыдущие сессии. Так, за три неполные торговых дня доллар уже максимально падал на 1,9 рубля, а евро – на 2,2 рубля.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался в пределах 0,1%, до 93,9 пункта, что несколько сдерживает аппетит к риску, однако доллар торгуется разнонаправленно относительно "развивающихся валют".

Некоторую поддержку рублю оказывают оценки ЦБ РФ о том, что доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за сентябрь выросла на 0,2 процентного пункта и составила 21,6% по состоянию на 1 октября.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю около 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Экономист озвучил возможные сценарии для рубля и нефти

В середине торгов рубль стал сдавать позиции в рамках коррекции: многие участники российского рынка пытаются определить наилучший момент покупки инвалюты, не видя потенциала существенного снижения ее курса с достигнутых многомесячных минимумов, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Курс пробил промежуточную поддержку 69,8 рубля за доллар, что увеличило вероятность его снижения в район 68 рублей за доллар, где находится более серьезное техническое препятствие для ослабления доллара в виде полуторалетнего минимума, оценивает перспективы он.

Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, поскольку все позитивные факторы уже учтены в его курсе: налоговый период почти завершился, рост цен на сырье приостановился, ужесточение политики Банка России также отыграно, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В то же время на текущих уровнях можно ожидать повышенного спроса на иностранную валюту. В этих условиях обменный курс может снова приблизиться к отметке 70 рублей за доллар", — оценивает он.