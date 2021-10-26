МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером перешел к росту в паре с евро, инвесторы оценивают последнюю статистику из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,1591 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара; днем евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене увеличивался до 114,25 иены за доллар со 113,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 93,9 пункта.

Индекс доверия потребителей в США вырос до 113,8 пункта с пересмотренного значения сентября в 109,8 пункта, в то время как аналитики ожидали снижение показателя до 108,3 пункта. Данные о продаже новых домов в США также оказались лучше прогнозов – показатель за сентябрь увеличился на 14%, до 800 тысяч при прогнозе роста до 760 тысяч.

В четверг будут опубликованы данные по динамике ВВП США за третий квартал. Аналитики полагают, что ВВП США в третьем квартале, по первой оценке, вырос на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.

В тот же день пройдет и заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). По мнению главы Evercore ISI Кришны Гухи (Krishna Guha), которого цитирует газета Wall Street Journal, регулятор скорее всего отойдет от идей о повышении ставок в ближайшее время. Это, в свою очередь, негативно отразится на курсе евро.