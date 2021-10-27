МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду утром в рамках некоторой коррекции, инвесторы продолжают ожидать статистику по экономике США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. Аналитик оценил объемы валютных вкладов россиян в сентябре

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1605 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара. Курс доллара к иене опускался до 113,98 иены за доллар со 114,14 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93,88 пункта.

Днем ранее доллар несколько укрепился на фоне сильной статистики, наиболее заметно — к иене (на 0,4%). Так, продажи новостроек в США в сентябре выросли лучше ожиданий — до 800 тысяч при прогнозе в 760 тысяч. Показатель августа был пересмотрен до 702 тысяч с 740 тысяч.

Индекс доверия потребителей в США аналитической Conference Board в октябре между тем неожиданно поднялся — до 113,8 пункта с пересмотренного показателя сентября в 109,8 пункта, хотя ожидалось снижение до 108,3 пункта с первоначального значения сентября в 109,3 пункта. Финансист рассказал, что может обвалить рубль до Нового года

Инвесторы продолжают ожидать статистику по ВВП США за третий квартал, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики страны, по первой оценке, до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Данные по ВВП США могут послужить для рынков сигналом по дальнейшим мерам Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики.

Трейдеры не наблюдают значительного количества экономических новостей, а также сильной динамики доллара, комментирует ситуацию старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Мин Тран (Minh Trang), которого цитирует газета Wall Street Journal. Ожидается статистика по ВВП США за третий квартал, которая может показать замедление, но это соответствует прогнозам, отметил эксперт.