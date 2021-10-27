МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль поздним утром стал заметно ослабевать к бивалютной корзине ЦБ на отсутствии аппетита к риску у инвесторов и снижении стоимости нефти, доллар снова дороже 70 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет в рамках коррекции

Доллар и евро отскакивают от своих годовых минимумов по отношению к рублю. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск растёт на 61 копейку, до 70,11 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 81,29 рубля. На утренних торгах курс рубля был в целом стабилен.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 1%, до 84,85 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе.

При этом аналитики не склонны переоценивать негативные факторы. Пара "доллар-рубль" будет торговаться в диапазоне 69,5–70,5 рубля, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Снижение стоимости нефти создает лишь слабонегативный фон для рубля, в свою очередь оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Сильного движения в паре "доллар-рубль" не ждем – продолжение налогового периода и крепкая нефть способны ограничить влияние неблагоприятного внешнего фона", — добавляет Жильников.