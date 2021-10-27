МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль во второй половине торгов среды продолжает заметно слабеть к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций усилил снижение на дешевеющей нефти

Коррекционное снижение цен на нефть и негативная динамика отечественных фондовых индексов оказывают давление на российскую валюту. В результате курс доллара поднялся выше 70 рублей, а евро закрепился выше 81 рубля. Индекс Мосбиржи проседает на 0,7%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск рос на 65 копеек — до 70,15 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 81,5 рубля.

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Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,97% — до 84,82 доллара за баррель. В 17.30 мск инвесторы ожидают выхода официальной статистики по запасам нефти в США.

"При подтверждении роста запасов котировки нефти могут углубить коррекцию, в том числе до 84 долларов за баррель", — считает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" напоминает, что в центре внимания нефтяного рынка остается ситуация с иранской ядерной сделкой, а также дальнейшие действия ОПЕК+. При этом во вторник Белый дом заявил, что США продолжат оказывать давление на альянс. В этом контексте инвесторы особенно ждут заседания ОПЕК+ на следующей неделе.

На этом фоне рубль снижается в пределах 1% к доллару и евро. Нефть торгуется возле уровня 5,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Григорьев прогнозирует, что пара доллар-рубль в ближайшие дни будет находиться в диапазоне 69,30-70,75 рубля с перспективой достижения верхней границы этого диапазона в пятницу вечером.

В свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" допускает, что доллар при дальнейшем ухудшении внешнего фона проверит на прочность область сопротивления 70,47–70,54 рубля.