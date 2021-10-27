МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и сегодня эксперты не исключают, что пришла пора задуматься о покупке "дешевого доллара". Сейчас его курс к рублю, скорее всего, достиг дна, дальше будет только рост. Удачное время для покупок — оставшиеся дни октября или конец года. При этом не исключена вероятность, что рубль еще может укрепиться и на покупке "зеленого" можно прогадать. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на мнения нескольких экспертов.

Рубль активно укрепляется на этой неделе к доллару и евро. Курс доллара на Московской бирже составил 69,4 рублей, что на 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,6 рублей, подешевев на 23 копейки. В Молдавии рассказали, кто подыгрывает США в газовой войне против России

Эксперты отмечают, что одна из основных причин для укрепления рубля, пока еще не до конца отыгранная финансовым рынком — ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. При этом регулятор однозначно видит потенциал для дальнейшего укрепления рубля и широким шагом корректирует прогноз в пользу национальной валюты. Официальный курс доллара на 27 октября снижен сразу на 58 копеек — до 69,5 рублей за доллар. Курс евро — минус рубль, до 80,7 рублей.

"За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились", — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Он объяснил, что "поддержку рублю, кроме неожиданно масштабного повышения 22 октября ключевой ставки ЦБ, оказали также значительные налоговые выплаты, запланированные до конца месяца. Также сыграли свою роль промежуточные дивидендные выплаты в объеме 338 миллиардов рублей, для чего компаниям, в частности, пришлось продать по нашей оценке, валюту примерно на 1,4 миллиардов долларов, что также укрепило рубль".

Глобальный драйвер рубля — повышение цен на нефть и газ в преддверии зимнего отопительного сезона. Он также считает, что у инвесторов на мировых рынках возвращается интерес к рублю. Это следует из отчетности ведущих глобальных банков, которые ждут дальнейшего удорожания сырья и видят хорошие возможности для "керри-трейд" с рублем, добавил он.

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РУБЛЯ

В этой благоприятной для рубля ситуации эксперты возобновили дискуссии на тему, не пора ли покупать "дешевый доллар"?

Большинство из опрошенных "Газетой.ru" экспертов полагают, что это вполне возможно, расходясь во мнениях только тогда, когда будет выгоднее это сделать. В обозримой перспективе есть три варианта. Первый — на этой неделе, до конца октября. Второй — до конца года. Третий — январь-февраль следующего года.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман уверен, что "предел укрепления российской валюты… располагается на отметках 67-68 рублей за доллар США, текущий курс на Московской бирже — 69,4, то есть оцениваемый потенциал дополнительного роста рубля равен 2,5%".

Однако, если принять во внимание, что в 2022 году возможно снижение курса российской валюты к 79-81 рублей за доллар (минус 15,2% от текущей отметки 69,4), то ответ о покупке американской валюты по текущим уровням представляется очевидно положительным, считает Розман.

ПОТЯНУТЬ ДО НОВОГО ГОДА

Некоторым экспертам кажется перспективнее дата покупки твердой валюты именно в конце текущего года. Дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, считает руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.

"Американский регулятор уже на ближайшем заседании 2-3 ноября, возможно, объявит о начале сворачивания программы выкупа активов, а в следующем году приступит к повышению процентных ставок. Так что потенциал укрепления российской валюты на горизонте трех и даже шести месяцев до 68-69 рублей остается высоким", — подчеркнул Джафаров. Оперштаб уточнил, какие организации приостановят работу в нерабочие дни

Он считает, что с покупкой валюты действительно пора определяться, поскольку "в целом тренд на укрепление рубля не носит долгосрочного характера".

"Ситуация на мировых товарных рынках стабилизируется по мере реализации отложенного спроса, а спекулятивный капитал будет фиксировать доходность и закрывать позиции в ближайшие месяцы", — говорит эксперт ЦСР Джафаров.

Ведущий эксперт инвесткомпании "Арикапитал" Сергей Суверов, в свою очередь, придерживается мнения, что "покупать валюту в октябре еще рано, потому что углеводороды вполне еще могут подорожать с текущих уровней на фоне энергетического кризиса в Европе и Китае. Цена на нефть, по нашим прогнозам, вполне может достичь 90 долларов за баррель ближе к концу года, а добыча американских сланцевиков не особо растет из-за ограничений по экологическим причинам. К этому времени и ЦБ РФ в основном завершит цикл повышения ставки".

Суверов подчеркнул, что идеальным вариантом покупки валюты может быть конец года.

При этом эксперт отмечает, что часть россиян уже начали приобретать доллары на фоне частичного открытия границ и возможностей поездок в Египет, Турцию, Эмираты, то есть, в страны, где востребованы доллары.

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Максимальным уровнем снижения рубля в этот период выступает отметка 76 рублей за доллар, после чего, в январе, курс может вернуться к 70 руб. за американский доллар. Вторую волну "слабости" российской валюты можно ожидать с середины февраля по апрель 2022 года, предупредил Розман.

Он также подчеркнул, что "есть два периода наиболее подходящих для покупки иностранной валюты, первый — до середины ноября 2021 года, второй — в январе 2022 года, какой из них выбрать или воспользоваться сразу обоими, выбирает каждый сам".

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"Не хочется гадать на кофейной гуще, насколько ослабнет рубль. Но в любом случае те, кто купят твердую валюту сейчас, не проиграют, потому что в перспективе трех-пяти лет доллар будет расти", — отметил Григорян.

"Только не стоит слепо бежать и скупать доллары "на все деньги". При любых жизненных обстоятельствах у человека должна быть подушка безопасности в национальной валюте, то есть в рублях. Это примерно 3-6 месячных окладов", — резюмировал эксперт.