МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов четверга коррекционно повышается и к доллару, и к евро после существенного падения на торгах среды, следует из данных Мосбиржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.22 мск снижается на 27 копеек, до 70,37 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 81,65 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время проседает на 0,98% — до 83,05 доллара за баррель.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что сегодня рубль может отыграть часть потерь предыдущего дня и проверить на прочность отметку 70,5 рубля за доллар. Однако эксперт ожидает, что российская валюта с большой вероятностью продолжит дальнейшее ослабление, хотя и более плавными, чем вчера, темпами.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что утро четверга создает предпосылки для дальнейшего ослабления национальной валюты. Эксперт отмечает, что цены на нефть торгуются в минусе, хотя фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть часть вчерашних потерь.

"Сегодня мы опасаемся, что рубль может уйти выше 71 рубля за доллар, однако, по нашим оценкам, снижение рубля (в среду и возможно, далее в четверг — ред.), скорее, носит локальный характер", — добавляет он.