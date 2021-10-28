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Курс евро снижается в четверг днем по отношению к доллару в преддверии публикации результатов заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 28.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс евро снижается в четверг днем по отношению к доллару в преддверии публикации результатов заседания Европейского центробанка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1598 с уровня предыдущего закрытия в 1,1604 доллара. Курс доллара к иене опускался до 113,68 иены за доллар со 113,81 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 93,86 пункта.
На рынке европейской валюты наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании публикации результатов заседания Европейского центробанка. Аналитики полагают, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне.
"ЕЦБ, скорее всего, проявит осторожность и будет придерживаться своей экспансионистской денежно-кредитной политики, поэтому ожидания рынка в отношении отмены стимулов не будут реализованы. На мой взгляд, сегодня преобладают риски снижения курса евро", — прокомментировал газете Wall Street Journal валютный аналитик Commerzbank Антье Прэфке говорит (Antje Praefcke).