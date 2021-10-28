МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рубль в четверг растет, пытаясь отыграть ощутимый провал в среду, в ходе которого он растерял рост текущей недели. Индекс Мосбиржи обновил трехнедельный минимум

Продолжающая дешеветь нефть и рост доллара к большинству "развивающихся" валют мешают более уверенному восстановлению курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск снижался на 48 копеек — до 70,16 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 81,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

В среду доллар вырос на 1,14 рубля, евро – на 1,33 рубля.

КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ ПРОВАЛА

На российском валютном рынке в четверг отмечаются попытки коррекционного отскока после провала в среду, когда многие игроки решили срочно откупить существенно подешевевшие доллары и евро. Этому способствовал наметившийся понижательный тренд на рынке нефти.

При этом внешний фон в четверг остается умеренно негативным, сдерживая коррекцию рубля вверх. Так, нефть марки Brent падает на 1,9% — до 82,3 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она уже обновила минимум с 7 октября в 81,62 доллара.

Кроме данных о росте запасов нефти в США на 4,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, участники торгов отыгрывают и другие понижательные факторы. В их числе — перспективы возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза, которые могут ускорить возвращение иранской нефти на мировой рынок.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает, что ОПЕК+ на заседании 4 ноября сохранит текущие параметры соглашения, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается в пределах 0,1%, до 93,9 пункта. Многие "развивающиеся" валюты дешевеют к доллару, что оказывает давление на аппетит к риску. Так, валюта США прибавляет к китайскому юаню в пределах 0,1%, до 6,4 юаня.

Мягкие решения ЕЦБ способствуют слабости евро, что также в целом поддерживает американскую валюту. ЕЦБ в четверг сохранил базовую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Базовые параметры программы выкупа активов (PEPP) также не изменились. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В четверг налоговый период октября еще продолжает поддерживать курс рубля, в связи с чем рост доллара до 71 рублей пока представляется маловероятным, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, не исключаем такого сценария на пятницу, когда налоговый период окончательно завершится, а инвесторы могут проявить пониженный спрос на риск перед богатой на события (на мировых рынках) следующей неделей", — добавляет он.

Рубль демонстрирует относительную силу на достаточно опасной внешней ситуации и новой волне снижения ОФЗ, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому, если мировые рынки и нефтяные цены ускорят восстановление, доллар может проверить на прочность психологически важную поддержку 70 рублей", — предполагает он.