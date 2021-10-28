МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к снижению к евро и еще больше слабеет к иене после публикации данных о ВВП США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут

По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1676 с уровня предыдущего закрытия в 1,1604 доллара, курс доллара к иене опускался до 113,44 иены за доллар со 113,81 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,46%, до 93,37 пункта. До выхода статистики доллар дорожал к евро и меньше дешевел к иене.

ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста на 2,7%. Во втором квартале ВВП вырос на 6,7%.

По словам старшего экономиста Commerzbank Бернда Вайденштайнера (Bernd Weidensteiner), которые приводит газета Wall Street Journal, снижение темпов роста экономики США в третьем квартале связано с проблема в цепочках производственных поставок и снижении потребительских расходов.

Кроме того, как отметил Вайденштайнер, прогноз на четвертый квартал выглядит намного лучше и указывает на восстановление темпов экономической активности в стране. Таким образом, слабые данные за третий квартал не будут способствовать изменению курса Федрезерва на начало снижения объема выкупа активов с рынка в этом году.