МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром коррекционно растет после падения четверга, последовавшего на статистике о слабом росте ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в рамках коррекции

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1679 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,62 иены за доллар со 113,56 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,42 пункта.

В четверг индекс доллара упал сразу на 0,5% после публикации данных по ВВП США. По данным минторга США, в третьем квартале, по первой оценке, экономика страны выросла на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали замедление роста только до 2,7%.

"Перед встречей Федрезерва в следующую среду вопрос теперь состоит в том, сохранит ли ФРС самообладание и объявит сроки сворачивания (программы выкупа активов — ред.) или последние данные заставят их потерять решительность", — считает аналитик IGM Брюс Кларк (Bruce Clark), которого цитирует газета Wall Street Journal.

На следующую неделю запланировано очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 ноября. Инвесторы ожидают, что регулятор может объявить о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка. В то же время, по данным CME Group, почти 74,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%.