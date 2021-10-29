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Рубль в первой половине торгов пятницы снижается к бивалютной корзине на отсутствии аппетита к риску у инвесторов, следует из данных Мосбиржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 29.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов пятницы снижается к бивалютной корзине на отсутствии аппетита к риску у инвесторов, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск рос на 34 копейки, до 70,54 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 82,29 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия — чуть выше 83,8 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи торгуется в минусе. Западные фондовые индексы и фьючерсы на ведущие американские индексы также снижаются.
"Несмотря на поддержку российской валюты со стороны высоких процентных ставок, серьезного укрепления рубля не ждем", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер". Эксперт считает, что окончание налогового периода и коронавирусный локдаун окажут давление на курс рубля. Он добавляет, что сегодня во второй половине дня спрос на иностранную валюту вырастет из-за хеджирования рублевых позиций перед выходными.
Эксперты Промсвязьбанка не исключают, что в пятницу пара доллар-рубль достигнет отметки 71 рубля за доллар.
Однако Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" считает, что рубль способен укрепить свои позиции, несмотря на снижение в начале дня.