МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем снижается по отношению к американской валюте до более низких значений, чем ещё утром, на данных об ускорении инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе упали еще на 10 %

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару снижается до 1,1652 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1679 доллара. Утром это снижение было вдвое меньше.

Курс доллара к иене при этом растёт до 113,75 иены за доллар со 113,56 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,19%, до 93,53 пункта.

Курс евро заметно снижается к доллару после выхода данных о темпе роста потребительских цен. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до рекордного с июля 2008 года значения в 4,1% с 3,4% месяцем ранее.

Также трейдеры находятся в ожидании предварительной оценки динамики ВВП США в третьем квартале, которая будет опубликована позднее в пятницу, что может оказать влияние на курс евро к доллару. Аналитики ожидают роста показателя на 2,4% в годовом выражении.