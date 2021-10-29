МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в последний рабочий день месяца опускается и к доллару, и к евро на глобальном снижении аппетита к рисковым активам, также трейдеры проявляют повышенную осторожность перед выходными, следует из динамики торгов на Московской бирже. Цены на нефть днём продолжают слабый рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск пятницы растёт на 43 копейки, до 70,63 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 82,28 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В четверг рубль заметно укрепился к американской валюте, однако в пятницу на фоне ухода инвесторов от риска и снижения западных фондовых индексов отечественная валюта стала сдавать свои позиции.

Небольшую поддержку рублю оказывают растущие котировки стоимости нефти, пытающейся закрепиться в районе 84 долларов за баррель. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается сейчас на 0,37%, до 83,97 доллара за баррель.

Тем не менее негативные факторы возобладали. К текущему моменту ведущие европейские биржи и фьючерсы на основные американские индексы заметно теряют. Евро ещё больше дешевеет к доллару

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,2%, до 93,53 пункта, что говорит о склонности инвесторов к "защитным" активам.

Доллар отыгрывает вчерашнее избыточное падение, отмечает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"По всей видимости, доллар, подешевевший в октябре в преддверии важного заседания ФРС США на следующей неделе и выхода статистики по рынку труда, продолжит укрепляться к мировым валютам. Этому может способствовать и сегодняшняя ребалансировка портфелей (в последний торговый день месяца). Также в центре внимания будет базовый дефлятор потребительских расходов в США за сентябрь. Это показатель инфляции, на который ориентируется ФРС США", — замечает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

На рынке РФ спрос на доллар тоже может дополнительно повыситься перед выходными и в связи с конвертацией части дивидендов в валюту, также считает Попов.

Он не исключает, что в этих условиях рубль вновь может ослабнуть и, возможно, даже приблизиться к 71 за доллар.

Владимир Зотов из "Уральского банка реконструкции и развития" ожидает курс на следующей неделе: 70,5-71, рубль за доллар, 81-82 рубля за евро.