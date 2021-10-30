МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ноябрь может пройти достаточно нейтрально для рубля, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления " Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Эксперт прокомментировал поставки Украиной газа в Молдавию

"До середины декабря традиционно проходят существенные платежи по импорту товаров к Новому году, высокая инфляция и ожидания дальнейшего роста ключевой ставки будут все еще отпугивать инвесторов от массированных вложений в рубль", — отметил собеседник агентства.

Игроки будут постепенно готовиться к закрытию позиций перед Рождеством, и вряд ли станут занимать слишком рискованные позиции.

Рубль, скорее всего, останется без изменений к доллару либо даже немного ослабнет, а по отношению к евро и другим валютам продолжит постепенное укрепление, прогнозирует эксперт.

Что касается рисков, то главной угрозой для рубля выступает возможная коррекция мировых цен на энергоносители и другие товары российского экспорта. "Такой сценарий нельзя исключить на фоне ожидаемого уменьшения притока долларовой ликвидности в результате начала сокращения программы ФРС по выкупу активов и роста заимствований со стороны американского Минфина", — добавил экономист.

Однако даже этот сценарий нельзя назвать таким уж плохим. Коррекция на сырьевых рынках наверняка в этом случае затронет и мировые рынки сельхозпродукции, что благоприятно скажется на динамике российской инфляции и ожиданиях по ключевой ставке, подытожил он.