МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль завершил октябрь недалеко от новых 15-месячных вершин, установленных к доллару и евро во вторник. Правда, к концу недели российская валюта резко сдала позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, особенно сырьевом, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Кабмин одобрил расширение возможностей для отцов получить маткапитал

"В то же время многие площадки испытали ощутимое облегчение благодаря приостановке стремительного роста цен на сырье, которые существенно просели на этой неделе. В результате снизились риски замедления глобальной экономики, а также ускорения инфляции", — отметил собеседник агентства.

В начале следующей недели рублю будет трудно возобновить рост из-за неопределенности с итогами заседания ФРС, которые появятся в среду вечером. Многие опасаются, что из-за инфляционной угрозы американский ЦБ объявит о более быстром ужесточении монетарной политики. Правда, рассуждает эксперт, вероятность этого несколько снизилась благодаря вышедшим на текущей неделе более слабым данным по ВВП США, а также умеренно позитивной инфляционной статистике.

Если риторика ФРС не испугает мировые рынки, а нефтяные цены не ускорят снижение, во второй половине следующей недели мы можем увидеть укрепление рубля.

Доллар способен проверить на прочность психологически важный уровень 70 руб., а в случае возобновления роста рисковых активов может спуститься в район 15-месячного минимума 69,2 руб. Тем более если ФРС проявит осторожность в плане сворачивания монетарных стимулов, вероятно снижение доллара и на мировом рынке, подытожил он.