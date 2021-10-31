МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Рубль в последнее время сумел хорошо укрепиться, пробив психологический уровень в 70 рублей за доллар. Как рассказал "Российской газете" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов, произошло это на фоне мирового энергетического кризиса, глобального роста аппетита к риску и повышения ключевой процентной ставки Банка России, также поддержку оказал и налоговый период, который завершится в конце октября. В России выросли ставки по ипотеке и потребкредитам

"Во многом рост рубля был обусловлен подорожанием нефти и газа. Однако уже в пятницу голубое топливо в Европе упало до 900 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в два раза ниже исторического максимума в 1900 долларов за тысячу кубов, достигнутого в начале октября", — рассказал эксперт.

Это случилось после заявления Владимира Путина об увеличении поставок газа в Европу на следующий день после сертификации "Северного потока — 2" со стороны Германии. Решение об этом ожидается до 8 января 2022 года.

"В ближайшее время мы ожидаем, что курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 69-72 рубля за доллар. Однако наш целевой диапазон по курсу USD/RUB на IV квартал 2021 года остается неизменным и составляет 71,5-74 рубля за доллар. А на 12 месяцев вперед — 70-75 рублей за доллар", — отметил специалист.