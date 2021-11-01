МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных о безработице в Америке, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижается до 1,1559 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1561 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,28 иены за доллар со 114 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 94,21 пункта.

"Доллар США должен торговаться с повышением на этой неделе, поскольку рынки ожидают заседания ФРС США и… отчета о занятости", сказали газете Wall Street Journal аналитики Bannockburn Global Forex.

В среду будут опубликованы результаты заседания ФРС, и трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики, а также ожидают, что регулятор объявит о начале сокращения объема выкупа финансовых активов с рынка.

Затем, в пятницу, ожидается выход данных рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в октябре снизилась до 4,7% с уровня сентября в 4,8%.