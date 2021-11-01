МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале ноября и укороченной праздничной недели немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.43 мск повышался на 14 копеек – до 71,1 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 82,16 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,6% — до 83,2 доллара за баррель.

Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, а в связи с "пандемийными" выходными стоит ждать снижения заявок на покупку и продажу валюты со стороны реального сектора, то есть спекулятивная составляющая в курсе рубля повысится, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Аналитик назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

"Кроме того, на курс валюты РФ будут давить рубли, получаемые от продажи ОФЗ. Сейчас ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций почти достиг минимума кризисного марта прошлого года, и технических признаков остановки падения пока не видно", — добавляет он.

Рублевые "быки" в течение дня постараются вернуть доллар ниже отметки 71 рубль, однако не исключено, что в случае преобладания консервативных настроений перед заседанием ФРС, которое пройдет 3 ноября, курс может подобраться и к верхней границе диапазона 70-71,5 рубля, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.