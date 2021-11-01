Рубль немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале ноября и укороченной праздничной недели немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.43 мск повышался на 14 копеек – до 71,1 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 82,16 рубля.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,6% — до 83,2 доллара за баррель.
Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, а в связи с "пандемийными" выходными стоит ждать снижения заявок на покупку и продажу валюты со стороны реального сектора, то есть спекулятивная составляющая в курсе рубля повысится, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Кроме того, на курс валюты РФ будут давить рубли, получаемые от продажи ОФЗ. Сейчас ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций почти достиг минимума кризисного марта прошлого года, и технических признаков остановки падения пока не видно", — добавляет он.
Рублевые "быки" в течение дня постараются вернуть доллар ниже отметки 71 рубль, однако не исключено, что в случае преобладания консервативных настроений перед заседанием ФРС, которое пройдет 3 ноября, курс может подобраться и к верхней границе диапазона 70-71,5 рубля, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
https://1prime.ru/Forex/20211101/835086342.html