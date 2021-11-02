МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром стабилен к доллару в ожидании статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Финансист предупредил о "минах", заложенных под курс рубля

По состоянию на 7.56 мск курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 113,67 иены за доллар со 114 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 93,85 пункта.

Валютные инвесторы ждут публикации индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны. Аналитики полагают, что индекс в октябре сохранился на уровне сентября в 58,5 пункта.

Кроме того, инвесторы оценивают сезон финансовой отчетности. Во вторник ожидается публикация финансовых результатов датской судоходной компании A.P. Moller — Maersk A/S и немецкой Pfizer.

Главным же событием для валютных трейдеров на этой неделе остается заседание ФРС США. Его итоги будут опубликованы в среду. Аналитики предполагают, что регулятор может объявить о начале сокращения выкупа активов с рынка. Ранее ФРС отмечала, что решение будет принято уже в этом году.