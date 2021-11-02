МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов вторника стабилен к евро и слегка повышается к доллару после значительного снижения в понедельник, следует из данных Мосбиржи. Аналитик назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

Рубль завершил торги понедельника существенным ослаблением: к доллару — на 60 копеек, к евро – на 1,01 рубля. На 11.07 мск вторника курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек — до 71,46 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 82,90 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,24%, уйдя чуть ниже психологической отметки 85 долларов за баррель.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что во вторник доллар может протестировать отметку 72 рубля. По мнению эксперта, до заседания ФРС США значимое укрепление рубля маловероятно. "Распродажа ОФЗ очень негативна для российской валюты, поскольку часть вырученных средств идет на покупку доллара и евро. Падающий же рубль провоцирует рост инфляции. Пока поводов для изменения наметившегося восходящего тренда по паре доллар-рубль мы не видим", — комментирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" также отмечает, что рост инфляции в РФ пока не прекращается, а это означает высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. "Поэтому в краткосрочной перспективе рубль и рынок ОФЗ могут оставаться под давлением", — добавляет он.