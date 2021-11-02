Курс доллара поднялся выше 72 рублей
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в ходе торгов поднимался выше 72 рублей, свидетельствуют данные биржи.
https://1prime.ru/Forex/20211102/835104147.html
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в ходе торгов поднимался выше 72 рублей, свидетельствуют данные биржи.
https://1prime.ru/Forex/20211102/835104147.html
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