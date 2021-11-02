МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля снижается, обновляя минимумы за полмесяца и к доллару, и к евро.

Нейтральный внешний фон не мешает участникам отыгрывать негативное влияние на курс рубля продолжающегося падения цен госдолга РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск повышается на 10 копеек, до 71,66 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 83,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

А ранее во вторник курс доллара поднимался выше 72 рублей, евро — выше 83,5 рубля — максимумам более чем за полмесяца. Курс доллара поднялся выше 72 рублей

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке во вторник сохранились факторы давления на курс рубля. При этом доллар растет к валюте РФ третью сессию подряд, а евро – вторую.

Основной фактор – вывод инвесторами средств из ОФЗ и возможная перекладка их в валюту. Ценовой индекс Мосбиржи российских облигаций уже опустился к минимумам с февраля 2019 года. Таким образом участники рынка продолжают отыгрывать недавнее жесткое решение и комментарии ЦБ РФ ключевой ставки и инфляции.

При этом внешний фон преимущественно нейтральный. Цена на нефть марки Brent сползает на 0,5%, до 84,3 доллара за баррель, но в целом сегодня в ожидании игроками новостей с саммита ОПЕК+ в четверг нефтяные котировки почти не меняются.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, достигая 93,9 пункта.

Рубль продолжает выглядеть крайне слабо, активно снижаясь даже в отсутствие явного негатива, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,1% и 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,05 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Курс евро перешел к снижению на статистике по еврозоне

Курс доллара к рублю до оглашения итогов заседания ФРС будет находиться в диапазоне 70,25-71,75, но вероятность преодоления верхней границы диапазона увеличилась, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В случае ухудшения внешнего фона доллар может попытаться закрепиться над протестированным во вторник уровнем 72 рубля", — добавляет Бабин.

"Рубль уже показал снижение вслед за коррекцией вниз рынка нефти и других ресурсов, однако оно, скорее, является временным откатом в рамках тренда по укреплению. В целом факторы, способствующие укреплению рубля, остаются на месте", — в то же время оценивает старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков.