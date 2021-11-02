МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером показывает разнонаправленную динамику, рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США объявления о перспективах мер поддержки экономики по итогам ноябрьского заседания, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара к рублю растет третий день подряд

По состоянию на 17.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1584 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1606 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 113,81 иены за доллар со 113,98 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,99 пункта.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 2-3 ноября, рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка. Кроме того, аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки уже в следующем году.

Сдерживает евро слабая статистика по деловой активности в еврозоне. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 58,3 пункта с 58,6 пункта в сентябре, хотя предварительная оценка предполагала снижение до 58,5 пункта.

В четверг состоится заседание Банка Англии, и некоторые аналитики указывают на возможность повышения ключевой ставки центробанком — до 0,25% с 0,1%, пишет агентство Франс Пресс. Британский регулятор больше обеспокоен рисками инфляции из-за роста уровня базовой заработной платы и более высоких инфляционных ожиданий, чем месяц назад, объясняет экономист Capital Economics Пол Дейлс (Paul Dales), которого цитирует агентство.