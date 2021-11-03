МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром растет по отношению к доллару в преддверии выхода статданных рынка труда в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал привлекательные валюты для накоплений в конце осени

По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару растёт до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1577 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 113,84 иены за доллар со 113,95 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 94,07 пункта.

Курс евро растет по отношению к доллару в среду утром, поскольку трейдеры ожидают подтверждения того, что безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 7,4% с уровня августа в 7,5%.

Также одним из главных событий для соотношения доллара и евро станет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 2-3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка. Кроме того, аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки уже в следующем году.