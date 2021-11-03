МОСКВА, 3 ноя ПРАЙМ. Рубль в первой половине дня среды торгуется на нейтральной территории и к доллару, и к евро после умеренного снижения на старте торгов, следует из данных Мосбиржи. Названы "мины", заложенные под курс рубля

Российская валюта пытается сопротивляться негативному внешнему фону. Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,37% — до 83,56 доллара за баррель. Отечественные биржевые индексы находятся в "красной зоне".

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск снижается на 3 копейки, до 71,47 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 82,78 рубля.

"Утро среды создает негативный фон для укрепления рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США находятся под незначительным давлением, нефть торгуется в минусе. Аукцион ОФЗ сегодня не состоится, что также негативно скажется на позициях национальной валюты", — комментирует ситуацию Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" поясняет, что рост доходностей на рынке ОФЗ заставил Минфин отказаться от размещений 3 ноября. Он добавляет, что ведомство не рассчитывает на комфортные для себя доходности в условиях продолжающейся активной реакции рынка на инфляционные данные, а также на возможные итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Евро дорожает к доллару в ожидании данных по еврозоне

Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает, что многие инвесторы будут хеджировать рублевые позиции покупкой доллара накануне периода сильной неопределенности. "Так что сегодняшний день пара доллар-рубль вполне может завершить выше 72 рублей", — прогнозирует он.