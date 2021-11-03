МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению после объявления Минфином планов по покупкам валюты на рынке, объемы которых со следующей недели резко возрастут, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.35 мск рос на 30 копеек — до 71,8 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 83,24 рубля. До новости доллар и евро торговались по 71,5 рубля и 82,8 рубля соответственно.
Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. В период с 7 октября по 8 ноября показатель был на уровне 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.