МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению после объявления Минфином планов по покупкам валюты на рынке, объемы которых со следующей недели резко возрастут, следует из данных Московской биржи. Минфин купит рекордный объем валюты и золота по бюджетному правилу

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.35 мск рос на 30 копеек — до 71,8 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 83,24 рубля. До новости доллар и евро торговались по 71,5 рубля и 82,8 рубля соответственно.

Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. В период с 7 октября по 8 ноября показатель был на уровне 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.