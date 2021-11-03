МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем растет по отношению к доллару после выхода данных о безработице в Европе, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы слабо меняются после выхода статданных

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару растёт до 1,1585 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1577 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 113,86 иены за доллар со 113,95 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 94,08 пункта.

В курсе европейской валюты к доллару сегодня наблюдается положительная динамика, чему только способствовал выход данных о снижении уровня безработицы в еврозоне в сентябре до 7,4% с 7,5% в августе.

Валютные инвесторы также продолжают ожидать результатов очередного заседания Федеральной резервной система США, которые будут опубликованы позднее в среду. "Ожидается, что ФРС объявит о начале сокращения выкупа активов, и реакция доллара будет зависеть от того, намекает ли регулятор на сроки первого повышения базовой процентной ставки", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.