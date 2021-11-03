МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем в среду ощутимо падает против основных резервных валют, обновляя минимумы с начала октября, следует из данных торгов.

Рост покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила дал импульс падению рубля, который был поддержан существенным сокращением цен на рынке нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.47 мск рос на 49 копеек, до 71,99 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 83,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Обе резервные валюты обновляют максимумы против рубля с начала октября.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Минфин купит рекордный объем валюты и золота по бюджетному правилу

На российском валютном рынке в среду днем отмечается ощутимое падение курса рубля в условиях сочетания внутренних и внешних факторов давления. Так, первый импульс, толкнувший рубль в минус, пришел от Минфина РФ, который резко наращивает покупку валюту в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 6 декабря 2021 года составит рекордные в этом году 518,2 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 25,9 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. В период с 7 октября по 8 ноября показатель был на уровне 317,6 миллиарда рублей, по 15,1 миллиарда рублей в день.

При этом внешний фон также не дает рублю надежды на рост. Цена на нефть марки Brent падает на 2%, до 83 долларов за баррель – в район недельных минимумов. Участники торгов отыгрывают оценки Американского института нефти (API) об увеличении на прошлой неделе ее запасов в стране на 3,6 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 1,6 миллиона. Официальные аналогичные данные минэнерго США будут обнародованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют увеличение этого показателя на 2,2 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на 4 ноября. Рынки оценивают, станет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в ключевой роли значительного повышения цен на нефть в последнее время.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет в пределах 0,1%, до 94 пунктов, снижается доллар и против "развивающихся" валют, однако в условиях падения нефти это не сказывается на динамике рубля.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,7% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Нефть дешевеет уже на 2%

Дополнительным негативом для рубля выступает отсутствие в четверг торгов по нему на Московской бирже, заставляющее многих инвесторов наращивать позиции в инвалюте; это создает риски негативного старта рубля в пятницу, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поэтому, если внешний фон ухудшится, доллар может предпринять попытку пробоя сопротивления 72,25 рубля", — говорит он.

Итоги заседания ФРС в среду, вероятно, приведут к ослаблению спроса на "развивающиеся" валюты, что не пройдет без следа и для рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Возможное дальнейшее ускорение инфляции в РФ усилит давление на рынок ОФЗ, что негативно скажется и на рубле. Впрочем, и ценовая статистика, и итоги заседания ФРС будут опубликованы лишь вечером", — добавляет он.

Рубль сейчас склонен к повышенной волатильности, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Рост доходности ОФЗ на ожиданиях более высокой инфляции и дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ пока не позволяет говорить о развороте тенденции, но после стабилизации рубль неизбежно вернётся к укреплению благодаря привлекательной высокой доходности", — полагает он.