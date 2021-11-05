МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торгов пятницы в целом стабилен к доллару, при этом нацвалюта укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи сдержанно снижается

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.02 мск снижается на 1 копейку, до 71,72 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 82,91 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,12, до 80,7 доллара за баррель.

Пара "доллар-рубль" сегодня будет консолидироваться в диапазоне 71,7-72 рубля, предсказывает Сергей Суверов из УК "Ари капитал".

Впрочем, сегодня днём рубль может перейти к ослаблению, и доллар, вновь тестируя отметку 72 рубля, скорее всего, преодолеет ее, отыгрывая подешевевшую (вчера вечером) нефть, предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

А на росте ожиданий "жесткого" повышения ключевой ставки Центробанка с большой вероятностью возобновится распродажа ОФЗ, что также будет давить на рубль, добавляет эксперт.