МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, — инвесторы ожидают выхода статистики рынка труда в США, которая может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) ускориться в ужесточении монетарной политики, что позитивно для нацвалюты, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики

По состоянию на 13.47 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,1534 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1552 доллара, курс доллара к иене растет до 113,84 иены за доллар со 113,75 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,19%, до 94,53 пункта.

Аналитики Uniсredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что внимание инвесторов будет сосредоточено на сегодняшней макростатистике. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы в октябре в США снизился до 4,7% с 4,8% в сентябре, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 450 тысяч после роста на 194 тысячи месяцем ранее.

У ФРС — два "мандата" (основных задачи): влиять на уровни инфляции и занятости. И подобные данные с рынка труда развязывают регулятору руки, чтобы бороться с аномальным ростом потребительских цен, который продолжает держаться, несмотря на уверения главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что это временное явление. Таким образом, регулятор может ускорить ужесточение своей политики, быстрее свернув "количественное смягчение" или даже повысив учётную ставку раньше, чем планировалось. А это служит к укреплению доллара.

При этом что касается евро, то его курс ускорил снижение на европейской макростатистике. Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,3% в месячном выражении и на 2,5% в годовом, а промпроизводство в Германии упало на 1,1%.

Одновременно на основании подобных данных эксперты не видят потенциала к тому, чтобы Европейский ЦБ, в свою очередь, начал ужесточение своей монетарной политики. Аналитики UBS Global Wealth Management, чье мнение также приводит газета, считают, что экономика еврозоны "еще слишком хрупкая, чтобы противостоять сворачиванию мер стимулирования".