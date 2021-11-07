МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В паре доллар/рубль сохраняется тенденция к укреплению отечественной валюты, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

"Полагаю, что в начале следующей недели будет возможность увидеть доллар по 70.5 рублей, а к концу недели — даже около 70", — рассуждает он.

Что касается нефти, то сорт Brent попытается пройти выше локального максимума в $85.3 за баррель. Собственно, дорогая нефть и является основной причиной для роста курса рубля.

"Разумно предположить, что энергетический кризис в Европе и действия OPEC по сокращению добычи в этом году все-таки толкнут стоимость барреля к $100, и этот рост цен будет таким же неожиданным, как относительно недавно выглядела "отрицательная" цена барреля" — пояснил собеседник агентства.

Хороший сезон корпоративных отчетов в США говорит нам, что ФРС скорее начнет сворачивать программу "количественного смягчения", чем не начнет, а это означает, что доллар может получить некоторую поддержку к концу следующей недели: сворачивание QE означает более низкую инфляцию, с одной стороны, а с другой — может спровоцировать коррекцию цен на активы, коррекцию на американском фондовом рынке, который потянет за собой российский.

В высокую стоимость нефти в долларах вносит свой вклад и рекордная долларовая инфляция, которую ФРС пока не в силах остановить.

"А вот российский ЦБ оперативно поднимает ставку вслед за убегающей инфляцией, и это тоже фактор укрепления курса рубля. Думаю, что резервные фонды заинтересованы в том, чтобы купить доллар в резервы дешевле 70 рублей, и то же самое следует делать и частным инвесторам", — подытожил он.