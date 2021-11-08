МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром дорожает к евро и иене на росте доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть растут

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1557 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1566 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,61 иены за доллар со 113,4 иены. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,28 пункта.

Укреплению доллара к евро и иене способствует рост доходности казначейских гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 0,96%, до 1,467%.

По словам аналитиков Westpac, которые приводит газета Wall Street Journal, доллар также поддерживают экономические новости прошлой недели: неплохие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США и давно ожидавшееся решение ФРС о сокращении стимулов.

По данным минтруда США, безработица в стране в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%. При этом аналитики ожидали снижения лишь до 4,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США выросло самыми быстрыми темпами с июля — на 531 тысячу.

Кроме того, ФРС США на прошлой неделе объявила о постепенном сворачивании выкупа финансовых активов с рынка начиная с ноября.