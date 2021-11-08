МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале недели снижается против основных резервных валют, несмотря на преобладание внешнего позитива в виде, например роста нефтяных цен — высокие инфляционные риски и завтрашнее резкое увеличение покупок в рамках бюджетного правила не дают российской валюте следовать тренду мировых торговых площадок. Российский рынок акций усилил рост

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск повышается на 14 копеек, до 71,40 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 82,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке в понедельник преобладает снижение курса рубля из-за внутреннего негатива. Так, Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" полагает, что рубль остаётся под давлением данных об инфляции. По итогам октября она достигла 8,13% за год, что спровоцировало рост доходности ОФЗ, отмечает он.

Кроме того, со вторника Минфин увеличит закупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 25,9 миллиарда рублей в день по сравнению с 15,1 миллиарда ежедневных закупок в предыдущий период, добавляет Кочетков.

При этом внешний фон преимущественно позитивен. Цена на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 83,4 доллара за баррель. Участники нефтяных торгов отыгрывают недавнее решение ОПЕК+ придерживаться текущих параметров соглашения об ограничении добычи нефти и продолжать ослаблять ограничения на 400 тысяч в сутки в месяц. Кроме того, они обращают внимание на решение Saudi Aramco, резко повысившей отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent. Россия нарастила аффинаж золота в январе-сентябре

ПРОГНОЗЫ

Рубль выглядит относительно слабо, поэтому ухудшение внешнего фона будет способствовать очередной попытке доллара закрепиться над уровнем 72 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Покупка валюты Минфином, безусловно, будут усложнять рублю дальнейшее укрепление, но полностью остановить этот процесс вряд ли смогут, в то же время рассчитывает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Высокие шансы сохранения благоприятной конъюнктуры на сырьевом рынке и улучшающаяся сезонность платежного баланса к концу года и в первом квартале следующего – все эти факторы способны вернуть курс на уровни 68-70 рублей за доллар", — добавляет он.

Динамику рубля на этой неделе, помимо движения цен на энергоресурсы, будет определять ценовая статистика в США, также считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Впрочем, после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) инвесторы не ждут скорого ужесточения кредитно-денежной политики в США, и ценовая статистика может не привести к особо сильному ослаблению спроса на рисковые активы, добавляет эксперт.

"В целом мы ожидаем, что на этой неделе курс будет колебаться в диапазоне 70,75-72,25 рубля за доллар", — оценивает он.