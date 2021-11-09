МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль за прошлую неделю подешевел на 0,6% по отношению к доллару, снижаясь вторую неделю подряд вслед за нефтью и утратив небольшую поддержку после окончания октябрьского налогового периода. Впрочем, потенциал укрепления рубля остается значительным, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Рынок нефти возобновил рост на фоне снятия существенной части ограничений на въезд туристов в США и оживления экономической активности при сохранении консервативной политики ОПЕК+ в вопросе наращивания добычи. Как и ожидалось, 4 ноября на совещании ОПЕК+ было решено увеличить общую квоту добычи лишь на 400 тыс. барр. до 40,1 млн барр./сутки", — отметил собеседник агентства.

При этом сразу после заседания в пятницу компания Saudi Aramco резко повысила цены для покупателей в Азии, что сигнализирует об ожидании Саудовской Аравией роста спроса и дефицита на рынке нефти в декабре.

Поддержку рублю также оказывает рост цен на газ и ожидаемое дальнейшее увеличение физических объемов нефти и газа, отмечает экономист.

Несмотря на рост доходностей и падение котировок российских долговых бумаг, российский рынок капитала продолжил активный рост, а рубль лишь незначительно ослабел к доллару.

"Это скорее всего свидетельствует о сохранении интересов нерезидентов к рынку, которые лишь перераспределяют свои активы внутри российского финансового рынка — в пользу долевых бумаг и денежного рынка, которые защищены от возможной негативной переоценки в случае дальнейшего роста ставок", — добавил эксперт.

О высоком интересе нерезидентов также свидетельствует и успешное IPO ЦИАН в Нью-Йорке, в ходе которого компания была оценена более в 1,1 млрд долл., несмотря на то, что в ходе размещение лишь около 20% средств пойдет на развитие компания, а остальное — продающие свои акции акционеры. Российский индекс РТС продолжил активный рост несмотря на стагнацию индекса развивающихся стран MSCI EM.

"В качестве единственного негативного фактора для рубля можно упомянуть увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 15,1 млрд руб. до 25,9 млрд руб. в день, что является рекордным объемом. Это, безусловно, скорректирует потенциал и скорость укрепления рубля, но не предотвратит его полностью", — подытожил Петроневич.