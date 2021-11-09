МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Рубль дорожает против основных резервных валют, опираясь на рост нефтяных цен и восстановление котировок госбумаг РФ, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск снижается на 31 копейку, до 70,89 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 82,18 рубля, следует из данных биржи. Цены фьючерсов на газ в Европе падают более чем на 10%

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

На российском валютном рынке во вторник отмечается повышение курса рубля против основных резервных валют. При этом основной импульс продолжает исходить от рынка нефти.

Цена на нефть марки Brent растёт на 1,3%, до 84,5 доллара за баррель, отыгрывая преобладание "бычьих" факторов на рынке "черного золота". Возможное вмешательство США с продажей нефти из стратегических запасов вряд ли компенсирует нежелание ОПЕК+ увеличивать добычу сверх оговоренных ранее квот, полагают эксперты.

Ощутимую поддержку российской валюте, по всей видимости, снова стали оказывать ожидания декабрьского ужесточения процентной политики ЦБ РФ, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Ожидания жесткого варианта усилились после выхода данных инфляции за октябрь (8,13% в годовом исчислении), и сейчас рынок не исключает повторения июльского сценария, когда ключевая ставка была повышена сразу на 1 процентный пункт", — поясняет он.

При этом рынок рублевого долга активизировал во вторник восстановление – второй день подряд – после обновления на прошлой неделе минимума с февраля 2019 года.

Курс вернулся в коридор 70-71 рубля за доллар за счёт восстановительного движения на рынке рублевого долга, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Укрепление рубля — позитивная реакция на возобновление аукционов ОФЗ, а также рост цен на нефть, резюмирует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,4% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent. Минэнерго США дало прогноз по цене и спросу на нефть

ПРОГНОЗЫ

"Завтра многое для валютного курса будет зависеть от общерыночного фона, который может ухудшиться в том случае, если данные потребительской инфляции в США за октябрь превысят прогноз", — оценил Бахтин.

Минфин РФ в среду впервые за три недели предложит "классические" ОФЗ на фоне снижения волатильности и возвращения аппетита к риску, добавляет Шульгин.

"Доллар продолжит сползать к 70 рублям. Падение ниже указанного уровня будет зависеть от способности цен на нефть продолжать устойчивое укрепление", — заключает он.