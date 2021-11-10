МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду утром, рынки продолжают ожидать важную статистику по инфляции в США в октябре, которая может ускориться до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов. Почему рубль снова стал дешеветь к доллару

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,158 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1591 доллара, курс доллара к иене рос до 112,88 иены за доллар со 112,85 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 94,06 пункта.

Внимание трейдеров обращено к статистике по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в октябре годовая инфляция в стране ускорилась до 5,8% с 5,4% в сентябре, что может стать рекордом с 1990 года. Данные будут опубликованы позднее в среду.

"В ближайшие полгода — по мере того, как люди будут больше понимать намерения Федрезерва — мы будем наблюдать больше волатильности", — считает аналитик MetLife Investment Management Дрю Матус (Drew Matus), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Кроме того, в среду будут опубликованы и данные по инфляции в Германии. Годовая инфляция в стране в октябре, согласно окончательной оценке, может ускориться до 4,5% с 4,1% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке. Таким образом, инфляция может стать рекордной с октября 1993 года.