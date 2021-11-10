МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в среду днем, инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США, которые могут оказать влияние на направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль вышел в небольшой плюс на дорожающей нефти

По состоянию на 14.00 мск курс евро к доллару снижался до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1591 доллара, курс доллара к иене рос до 112,88 иены за доллар со 113,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 94,11 пункта.

В центре внимания инвесторов — инфляция в США, данные по которой будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют ускорение инфляции в октябре до максимума с декабря 1990 года в 5,8% против уровня сентября в 5,4%.

Участники торгов также оценивают, как может измениться политика ФРС на фоне рекордно высокой инфляции. Ранне глава регулятора Джером Пауэлл отмечал, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. Однако, по последним, сентябрьским данным, инфляция находится на максимальном за 13 лет уровне, а теперь она может оказаться на максимальном уровне более чем за 30 лет.

Аналитики Unicredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что данные из США могут оказать положительное влияние на доллар в контексте перспективы повышения процентных ставок.