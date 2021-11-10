МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля днем перешёл к снижению по отношению к доллару, растеряв рост вслед за нефтяными ценами.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.58 мск повышается на 5 копеек, до 70,80 рубля; курс евро снижается на 15 копеек, до 81,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду курсы доллара и евро максимально снижались до 70,53 и 81,56 рубля соответственно.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

На российском валютном рынке в среду отмечается динамика рубля вслед за рынком нефти.

Так, рост цен на нефть в район 85,5 доллара за баррель поддерживал с утра и укрепление рубля против основных резервных валют. Однако сейчас цена на нефть марки Brent теряет 0,1%, достигая 84,7 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет сейчас на 0,3%, до 94,3 пункта. Это сигнализирует об ослаблении аппетита к риску и служит одним из факторов удешевления сырья.

При этом рынок рублевого долга продолжает в среду восстановление – третий день подряд – после обновления в начале месяца минимума с февраля 2019 года. Такая динамика на фоне высокого спроса на ОФЗ на сегодняшних аукционах Минфина РФ поддерживает курс рубля.

Ведомство разместило гособлигации с постоянным купонным доходом с погашением в июле 2031 года на весь лимит в 20 миллиардов рублей при спросе в 87,658 миллиарда.

В итоге курс доллара прибавляет к рублю в пределах 0,1%, евро теряет 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Доллар укрепляется к евро и иене

Динамика рубля, как и других "развивающихся" валют, в среду будет во многом зависеть от ценовой статистики в США, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Существенное ускорение инфляции может привести к ослаблению спроса на рисковые активы, впрочем, мы не ждем критически негативных настроений на рынке. На этом фоне курс сегодня попробует достичь отметки в 70,50 рубля за доллар, но под конец дня он может вновь подняться выше 70,75 рубля", — оценил эксперт.

Внутренние риски для курса рубля также не просматриваются, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Напротив, всё говорит о возможности его дальнейшего роста на горизонте ближайших месяцев. Не так далеко до нового налогового периода, а до конца года часть компаний будет готовиться к выплатам дивидендов. Поэтому подтверждаем свой среднесрочный прогноз роста рубля до уровней, соответствующих 68-70 рублей за доллар, пока же фокус — на 70 рублей", — оценивает он.