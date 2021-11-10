МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры по отношению к доллару обновил исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США ускорилась до максимума за 31 год

По состоянию на 16.45 мск курс доллара к лире рос до 9,868 лиры за доллар, что стало новым антирекородом.

Ранее в среду минтруд США опубликовал данные по инфляции в США в октябре. Годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%. На этом фоне доллар также заметно укрепился к иене, евро и фунту.