МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. С начала ноября курс рубля по отношению к доллару удерживается в узком коридоре 70,5-71,7 руб. за долл. после укрепления до 69,5 руб. за долл. в конце октября текущего года. Эта стабильность российской валюты во многом обусловлена высокими ценами на нефть, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин. Россиян предупредили о "валютных кульбитах" ближе к Новому году

"Нефтяные котировки удерживаются вблизи 85 долл. за баррель марки Brent. Из последних факторов поддержки сырьевых цен выступило решение стран расширенного состава ОПЕК не менять параметры соглашения о постепенном повышении добычи", — отметил собеседник агентства.

В условиях продолжающегося энергетического кризиса спрос на углеводороды удерживается на высоком уровне. Спрос обуславливал вероятность пересмотра соглашения ОПЕК+ в пользу более активного наращивания добычи, однако этого не случилось.

Что касается дальнейшей динамики курса рубля, то российская валюта будет зависеть от появления новых вводных по динамике инфляции, так как от этого будет зависеть решение Банка России на заключительном заседании совета директоров в текущем году. Реальный эффективный курс рубля вырос на 8,7% с января по октябрь

"В опубликованном ранее среднесрочном прогнозе регулятора среднегодовое значение ключевой ставки в 2022 году было повышено до 7,3-8,3% годовых в ответ на сохранение восходящего инфляционного тренда, не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", — напоминает он.

Текущие тенденции больше складываются в пользу стабильности рубля, это подтверждают и показатели долгового рынка. В частности, доходности к погашению ОФЗ 1-летней дюрацией продолжают постепенно снижаться, оставаясь выше 8,2%.

В то же время некоторый ограничивающий эффект для рубля будут оказывать операции Минфина России на открытом рынке: министерство объявило об увеличении объемов покупок иностранной валюты с 9 ноября по 6 декабря 2021 года до 518,2 млрд. руб. (против 317,6 млрд. руб. в прошлом периоде), что эквивалентно ежедневному объему операций в 25,9 млрд. руб. (15,1 млрд. руб. ранее), подытожил Намёткин.