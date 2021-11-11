МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в целом слабо меняется в четверг утром, при этом днем ранее доллар заметно подорожал на статистике по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются без единой динамики

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1479 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1478 доллара, курс доллара к иене рос до 113,98 иены за доллар со 113,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 94,94 пункта.

Американская валюта получила поддержку в среду на данных о рекордном росте показателя инфляции в США. Так, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с 1990 года и достигла 6,2% после сентябрьского значения в 5,4%. Аналитики ожидали инфляцию на уровне в 5,8%.

В результате, по данным CME Group, 78,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. Аналитики CBA, которых цитирует газета Wall Street Journal, полагают, что ожидания по увеличению ставки Федрезервом могут со временем усилиться, поддерживая дальнейший рост доллара.

При этом статистика среды по рынку труда оказалась хуже ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 6 ноября составило 267 тысяч, прогноз составлял 265 тысяч.