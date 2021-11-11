МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Для курса рубля — вопреки доминирующему мнению — повышения ставок ЦБ является негативным среднесрочным сигналом, рассказал агентству "Прайм" аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"В условиях представляющейся сравнительно низкой монетизации российской экономики, рынок реагирует на рост базовой ставки сравнительно быстрым повышением цен товаров и кредитных ресурсов. Даже значительное ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставок в этой ситуации ведет к сравнительно небольшому росту привлекательности, к примеру, долговых бумаг с точки зрения их реальной доходности. Эта ситуация невыгодно отличает экономику РФ от высоко монетизированных экономик развитых стран, или стран, где инфляционные и инвестиционные риски сравнительно активно регулируются, как в Китае", — рассуждает специалист.

Это формирует на рынке постоянные опасения дефицита ликвидности и роста стоимости кредитных ресурсов. Когда в такой ситуации ЦБ повышает ставки, эти тенденции усиливаются.

Практика последних десяти лет показывает: повышение или понижение ключевой ставки регулятором на один условный базисный пункт, как правило, приводит к аналогичному по размеру росту или снижению стоимости кредитов для корпоративного сектора и физических лиц. "Усиления ожиданий роста кредитных ставок провоцирует рост цен, борьба с инфляцией ожидаемо в таких условиях идет, как указано выше, медленно и трудно. В итоге оценки уровня инвестиционных и инфляционных рисков, влияющих на динамику валюты РФ ухудшаются", — отметил Осин.

Поэтому, считает эксперт, курсы доллара и евро к рублю получили очень существенную поддержку по итогам последних сессий ЦБ. Она будет отыгрываться в среднесрочном периоде.

Тем более, что цикл повышения ставок, с положительной вероятностью не закончен. Центробанк по итогам октябрьской сессии указывает на потенциальную возможность продолжения ужесточения политики.

По мнению собеседника агентства, сейчас ключевая ставка ниже её расчетного справедливого значения. "С учетом динамики ИПЦ РФ, расчетов на базе оценок на основе правила Тейлора, принимая во внимание также риски, связанные с представляющейся недостаточно высокой — с точки зрения устойчивого сохранения текущего инфляции — монетизации экономики РФ, принимая во внимание риски в банковском секторе, которые снижают эффективность кредитной политики ЦБ, наш расчетный справедливый уровень ключевой ставки ЦБ на конец года составляет 9% годовых", — отметил он.

На основе статистики за последние 3 года оценочный диапазон ключевой ставки Банка России по итогам 2021 года c вероятностью 60% составляет 8,3% — 9,8%, с вероятностью 80% он равен 7,8-10,3% годовых.

"Курс доллара США к рублю с высокой положительной вероятностью к середине следующего года будет находиться в диапазоне 74 — 90 руб за USD и 83 — 95 руб за евро", — прогнозирует аналитик.