МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов четверга стабилен к бивалютной корзине, несмотря на сильные позиции доллара на рынке форекс и слабость рынка нефти, следует из данных Мосбиржи. Биржи АТР закрыли торги в основном ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск опускается на 4 копейки, до 71,26 рубля, курс евро повышается на 3 копейки, до 81,67 рубля. На открытии утренних торгов рубль незначительно снижался к доллару и евро.

Индекс доллара (DXY) прибавляет 0,23%, достигая 95,07 пункта – нового годового максимума. Сильный доллар указывает на отсутствие аппетита к риску у инвесторов на мировых рынках.

Январский фьючерс на нефть марки Brent символически повышается на 0,24% — до 82,84 доллара за баррель после существенного падения в пределах 3% на торгах в среду. Индекс Мосбиржи торгуется в красной зоне.

Елена Кожухова из компании "Велес Капитал" прогнозирует повышение доллара до отметки 72 рубля за доллар в рамках общего укрепления американской валюты на рынке форекс.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что стабилизация на рынке ОФЗ и успешное размещение Минфином новых выпусков облигаций оказывает некоторую поддержку рублю.

Шок от инфляционных показателей в США оказался достаточным, чтобы заставить инвесторов сокращать позиции во всех рисковых активах, включая валюты развивающихся рынков, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест". В среду минтруд США опубликовал данные по инфляции в США в октябре. Годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%.

"Тем не менее, уверены, что рубль и далее будет чувствовать себя лучше многих конкурентов, в том числе благодаря поддержке со стороны экспортеров. Пока же, видимо, нужно быть готовым к краткосрочной волатильности", — добавляет эксперт.