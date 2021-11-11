МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам в четверг на данных по инфляции в США, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся до максимума с июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Рубль торгуется стабильно

По состоянию на 12.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,146 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1478 доллара, курс доллара к иене рос до 114,09 иены за доллар со 113,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 95,04 пункта. Отметку в 95 пунктов этот показатель преодолел впервые с июля 2020 года.

В среду минтруд США сообщил об ускорении инфляции в стране в октябре до 6,2%, что является максимумом с 1990 года. На этом фоне инвесторы стали оценивать, какие шаги предпримет Федрезерв США, чтобы сдержать инфляционное давление на экономику.

В понедельник на текущей неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что сокращение программы выкупа активов не является сигналом к возможному повышению ставки. Однако инфляция ускорилась сильнее, чем ожидалось. Аналитики прогнозировали ускорение роста потребительских цен до 5,8% с 5,4% в сентябре. Они полагают, что теперь, когда инфляция находится на максимальном за 30 лет уровне, ФРС может прибегнуть к повышению ставок в будущем году.

"Действительно, укрепление доллара стало гораздо более очевидным, поскольку форвардная кривая в США стала отражать растущую вероятность первого повышения ставки Федеральной резервной системой в период с июня по сентябрь 2022 года", — отметили аналитики Unicredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.