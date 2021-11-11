МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг корректирует снижение среды против доллара и продолжает расти к евро на восстановлении цен российских облигаций. Фондовые индексы США показали снижение

Негатив для рубля от удешевления нефти отчасти компенсируется ростом западных фондовых индексов, дающим надежду на сохранение аппетита к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск снижается на 15 копеек, до 71,15 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 81,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

На российском валютном рынке в четверг днем отмечаются попытки коррекции вверх курса рубля против доллара после снижения в среду. Евро продолжает слабеть к российской валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 95 пунктов, обновляя максимум с июля 2020 года.

При этом рынок рублевого долга продолжает в четверг восстановление – четвертый день подряд – после обновления на прошлой неделе минимума с февраля 2019 года. Такая динамика поддерживает рост курса рубля.

Вместе с тем, нефть марки Brent теряет в цене 0,7%, и именно из-за укрепления доллара, которое традиционно ведет к снижению стоимости сырья.

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,2% и 0,1% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль неплохо выдержал вчерашнее падение рынков и сегодня отыгрывает их восстановление, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Если оно продолжится, доллар может направиться к ближайшей поддержке, находящейся на двухнедельном минимуме 70,5 рубля", — оценивает он.

Рост курса доллара и долларовых ставок на возросших инфляционных рисках — это формирование нового тренда, допускает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"В сложившихся условиях завтра, с возобновлением (после Дня ветеранов) полноценных торгов в США, укрепление доллара может продолжиться. Рубль, однако, будет ощущать поддержку в виде высоких цен на сырье и предстоящих активных продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. Соответственно, его ослабление будет умеренным и менее выраженным, чем у других валют. Завтра курс может достичь 71,5 рубля за доллар", — оценивает он.