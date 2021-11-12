МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром несколько поднимается, при этом по итогам недели американская валюта может показать рост на 1% после статистики о рекордной с 1990 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются в основном в плюсе

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,1439 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,145 доллара, курс доллара к иене рос до 114,25 иены за доллар со 114,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 95,24 пункта.

Курс доллара получил поддержку за счет статистики по инфляции в США, данные были опубликованы в среду. Годовая инфляция в стране в октябре выросла до рекорда с 1990 года и составила 6,2% против 5,4% ранее, прогноз составлял 5,8%. В результате доллар дорожает третий день подряд, а с начала недели рост оценивается примерно в 1%.

Такая статистика усилила инфляционные риски и укрепила ожидания по поводу скорого повышения ставки Федрезервом. По данным CME Group, 75,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС США до конца лета следующего года с текущего уровня в 0-0,25%. В ноябре ФРС США уже объявила о начале сворачивания программы выкупа активов с рынка.

Поздне в ходе торгов будет опубликована макростатистика по еврозоне и США. Так, европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по промпроизводству в еврозоне в сентябре. Позднее будет опубликован предварительный ноябрьский индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США.