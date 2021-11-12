МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу днем стабилизируется после резкого роста в течение недели на данных по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи опустился ниже 4100 пунктов

По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1444 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,145 доллара, курс доллара к иене рос до 114,06 иены за доллар со 114,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,01%, до 95,18 пункта.

Курс доллара заметно укрепился и готовится завершить эту неделю ростом на 1%. Поддержку доллару оказали данные о том, что годовая инфляция в стране в октябре подскочила до рекорда с 1990 года и составила 6,2% против 5,4% в сентябре, прогноз составлял 5,8%.

Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет меры для сдерживания инфляции и, возможно, в скором времени поднимет ставки. Ужесточение монетарной политики регулятора укрепит курс доллара.

В то же время, аналитики полагают, что давление на евро в паре с долларом оказывает рост доходности казначейских облигаций, которая также заметно поднялась на данных по инфляции. Доходность десятилетних US Treasuries днем в пятницу растет до 1,573% с уровня предыдущего закрытия в 1,558%. Во вторник (когда еще не были опубликованы данные по инфляции) доходность этих облигаций оценивалась в 1,439%.

"Следовательно, интенсивность любого следующего падения евро к доллару снова будет определяться рынком облигаций", — пишут аналитики Unicredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.